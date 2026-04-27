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Polizei Bielefeld

POL-BI: Elektronischer Rollstuhl gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25.04.2026, nahm ein Dieb einen E-Rollstuhl an sich, der an der Straße Auf dem Langen Kampe stand.

Am Freitag, 18:00 Uhr, stellte die Besitzerin das Fahrzeug an einem Mehrfamilienhaus zwischen den Straßen An der Holzwiese und Auf dem Niederen Esch ab und sicherte es mit einem Schloss an einem Stahlbogen.

Am nächsten Tag, gegen 07:30 Uhr, stellte sie fest, dass der faltbare Elektrorollstuhl vom Hersteller D+L Technik gestohlen worden war.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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