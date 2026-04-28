Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger geben sich als Ärzte aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schröttinghausen - Eine Bielefelderin wurde am Montag, 27.04.2026, Opfer von Betrügern, die am Telefon behaupteten, ihre Tochter benötige ein seltenes Medikament. In der Annahme ihrer Tochter helfen zu können, übergab sie einem der Täter hochwertige Uhren und Schmuck an ihrem Haus an der Straße Wendischhof.

Gegen 15:30 Uhr erhielt die ältere Dame einen Anruf. Es meldete sich ein vermeintlicher Professor einer Uni-Klinik und gab vor, ihre Tochter sei als medizinischer Notfall eingeliefert worden. Nach verschiedenen Untersuchungen und trotz der Gabe von Medikamenten sei ihre Prognose nicht gut. Nun wolle man ein neuartiges Medikament einsetzen, das sie sofort bestellen müssten.

Weiter teilte der Betrüger der Seniorin mit, dass man in Kontakt mit dem Schwiegersohn stünde und dieser bereits eine Kostenzusage der Krankenkasse erhalten hätte.

Dafür müsse allerdings eine Sicherheit hinterlegt werden. Und so erkundigte sich der Betrüger am Telefon nach Geld und Wertgegenständen im Haus. Dann kündigte er einen Kurier eines Bielefelder Krankenhauses an, der die Wertsachen abholen würde.

Gegen 16:30 Uhr erschien der Mann an der Haustür der Bielefelderin und nahm die hochwertigen Uhren und den Schmuck an sich. Anschließend verließ er das Grundstück zu Fuß.

Durch sehr geschickte Gesprächsführung und das dauerhafte Einreden auf die Seniorin von mehreren Personen, war es den Betrügern letztlich gelungen, die ältere Dame zu überzeugen und sie von einem direkten Anruf bei ihren Verwandten abzuhalten.

Außerdem wussten die Täter von ihren persönlichen Lebensumständen und gaben sich als Mitarbeiter einer Klinik aus, die sich im tatsächlichen Wohnort der Tochter befindet. Ob sie diese Informationen während des Gesprächs erlangten oder im Vorfeld herausgefunden hatten, ist unklar.

Der Abholer war zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle, leicht wellige Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

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