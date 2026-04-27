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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht vermissten Mann

POL-BI: Polizei sucht vermissten Mann
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 70-jährigen Bielefelder.

Der 70-jährige Thomas E. wird seit Montagmittag, 27.04.2026, vermisst. Zuletzt wurde er in der Nähe einer Arztpraxis an der Alfred-Bozi-Straße, nahe der Friedenstraße, gesehen.

Thomas E. ist 1,68 Meter groß und hat, abweichend zum Bild, graue Haare an den Seiten. Er trägt eine Brille und einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einer braunen Jacke, einem schwarzen Sweatshirt, einer grau-beige-weißen Jogginghose und braunen Schuhen.

Der Vermisste ist dement und auf Medikamente angewiesen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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