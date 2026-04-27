Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht vermissten Mann

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 70-jährigen Bielefelder.

Der 70-jährige Thomas E. wird seit Montagmittag, 27.04.2026, vermisst. Zuletzt wurde er in der Nähe einer Arztpraxis an der Alfred-Bozi-Straße, nahe der Friedenstraße, gesehen.

Thomas E. ist 1,68 Meter groß und hat, abweichend zum Bild, graue Haare an den Seiten. Er trägt eine Brille und einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einer braunen Jacke, einem schwarzen Sweatshirt, einer grau-beige-weißen Jogginghose und braunen Schuhen.

Der Vermisste ist dement und auf Medikamente angewiesen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 entgegen.

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