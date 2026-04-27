POL-BI: Nachtrag: Polizei sucht vermissten Mann

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25.04.2026, nahm ein Dieb einen E-Rollstuhl an sich, der an der Straße Auf dem Langen Kampe stand. Am Freitag, 18:00 Uhr, stellte die Besitzerin das Fahrzeug an einem Mehrfamilienhaus zwischen den Straßen An der Holzwiese und Auf dem Niederen Esch ab und sicherte es mit einem Schloss an einem Stahlbogen. Am nächsten Tag, gegen 07:30 Uhr, ...

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