Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Pfefferspray verprüht

Reutlingen (ots)

Fahrzeug kommt auf Leitplanke zum Stillstand

Ein Fahrzeug auf der Leitplanke und ein Sachschaden von geschätzten 56.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B28 bei Betzingen ereignet hat. Ein 74-Jähriger war gegen 11.55 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs. Er geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Spur und kollidierte dort mit einem Citroen C5 fahrenden 73-Jährigen. Infolge geriet der Citroen ins Schleudern und landete auf der Leitplanke. Von dort musste das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (nf)

Esslingen (ES): Pfefferspray versprüht

In das Berkheimer Freibad in der Köngener Straße sind Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, gerufen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus offenbar Pfefferspray versprüht. Daraufhin klagten ein 13-Jähriger und zwei 14-Jährige, die ersten Erkenntnissen zufolge Teil dieser Gruppe waren, über gesundheitliche Probleme. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Leichtverletzten. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unbekannten dauern an. (mr)

Filderstadt (ES): In Fachklinik gebracht

Ein psychisch auffälliger 32-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei in eine Fachklinik gebracht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der Mann gegen 16.10 Uhr völlig entkleidet auf den Spielplatz am Festplatz in Bonlanden und ging wortlos auf die dortigen Familien zu. Angefasst wurde niemand. Der 32-Jährige wurde von den verständigten Beamten in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. (mr)

Lenningen (ES): Nach Sturz in Klinik gebracht

Ein Motorradfahrer musste nach einem Sturz am Donnerstagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 17-Jährige war gegen 21.20 Uhr auf seiner Yamaha YZF125 auf der L1212 in Richtung Schopfloch unterwegs. In einer engen Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Aufgrund der erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den jungen Mann nachfolgend in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. (nf)

Filderstadt (ES): Unfall mit E-Scooter

Zwei Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Bernhäuser Hauptstraße nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Ein 51- Jähriger war gegen 19 Uhr auf einem E-Scooter verbotenerweise in der Fußgängerzone unterwegs. Dort stieß er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vier Jahre alten Kind zusammen, das hierbei zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Das Mädchen kam nachfolgend mit Erziehungsberechtigten und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 51-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab, wurde aber ebenfalls leicht verletzt. (nf)

Mössingen (TÜ): Radfahrer von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf dem Konrad-Lorenz-Weg in Richtung Johannes-Gutenberg-Straße unterwegs. In die dortige Einmündung in den Fahrradweg tastete er sich hinein, übersah jedoch einen vorfahrtsberechtigten, 16-jährigen Radfahrer. Bei der anschließenden Kollision wurde der Jugendliche nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

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