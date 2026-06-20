Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Person durch Blitzschlag verletzt; Unfallflucht; Raubdelikt; Versuchter Einbruch

Reutlingen (ots)

Mit Pfefferspray angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt seit Samstag das Polizeirevier Reutlingen, nachdem eine Personengruppe im Bereich der Skateranlage am Willy-Brandt-Platz durch zwei Unbekannte angegriffen worden ist. Gegen 00.30 Uhr kam es zwischen den drei Geschädigten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren und den Angreifern zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf der Konfrontation sprühten die Täter, von welchen lediglich eine vage Beschreibung vorliegt, Pfefferspray in Richtung der Kontrahenten. Alle drei Geschädigten erlitten hierdurch leichte Verletzungen, zwei von ihnen mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Pfronstetten (RT): Zwei Verletzte nach Motorradunfall

Ein Zweirad-Lenker und seine Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag verletzt worden. Der 66-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 6747 von Pfronstetten kommend in Richtung Aich unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der Fahrer mit seiner 64 Jahre alten Mitfahrerin zu Boden. Die KTM schlitterte in der Folge einige Meter über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Feld zur Endlage. Ersten Ermittlungen nach dürfte der Krad-Lenker mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an der Maschine, welche durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, beläuft sich auf circa 500 Euro.

Münsingen (RT): Person durch Unwetter verletzt

Zu einem Blitzeinschlag, im Umfeld einer Feierlichkeit auf dem Sportgelände im Ortsteil Dottingen, ist es am Samstagabend gekommen. Gegen 20.15 Uhr schlug während eines Gewitters ein Blitz unmittelbar neben einem Festzelt ein, wodurch eine 71-Jährige, welche zu diesem Zeitpunkt im Inneren Speisen zubereitete, einen Stromschlag erlitt. Die Frau, welche zum Glück nur leichte Verletzungen davontrug, wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen durch das Gewitter nicht zu Schaden.

Pfullingen (RT): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 69-Jähriger am späten Freitagabend bei einem Fahrradsturz zugezogen. Der Mann war gegen 22.10 Uhr auf dem parallel zur Bundesstraße 312 verlaufenden Radweg von Unterhausen in Richtung Pfullingen mit seinem Fahrrad unterwegs, als er kurz vor Beginn der Roßwagstraße alleinbeteiligt stürzte. Ein vorausfahrender Radfahrer, welcher das Unfallgeschehen hören konnte, fand den schwerverletzten Senior auf der Fahrbahn. Der verständigte Rettungsdienst lieferte den 69-Jährigen umgehend in ein Klinikum ein. Am Fahrrad des Verunfallten entstand kein nennenswerter Schaden.

Esslingen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Drei leichtverletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag in der Ebershaldenstraße ereignet hat. Gegen 12 Uhr befuhr ein 53-jähriger Polizeibeamter mit einem zivilen Einsatzfahrzeug Audi Q3 die Ebershaldenstraße in Richtung Mülbergerstraße. An der Einmündung zur Grabbrunnenstraße hielt der Beamte zunächst hinter einem Bus an der roten Lichtzeichenanlage, bevor er beabsichtigte auf die Rechtsabbiegespur zu wechseln. Hierbei übersah der Fahrer einen von hinten heranfahrenden Audi SQ8 eines 51-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Audi Q3 wurde durch die Wucht auf den vor ihm stehen Bus geschoben. Der 53-Jährige sowie zwei weitere Polizeibeamte im Alter von 51 und 55 Jahren erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen, zwei von ihnen mussten zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Frickenhausen (ES): Mit Bierkrug zugeschlagen

Im Umfeld des traditionellen Pflasterhocks im Ortsteil Linsenhofen ist es in der Nacht zum Samstag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 01.45 Uhr schlug ein 58-Jähriger im Bereich der Steinachstraße aus bislang unbekannter Ursache einem 50-Jährigen einen Bierkrug gegen den Kopf. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine stark blutende Verletzung und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert werden. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Lkw von Fahrbahn abgekommen

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am frühen Freitagnachmittag im Ortsteil Wendelsheim, bei welchem ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen ist. Gegen 14.10 Uhr befuhr der 49-jährige Lenker eines Iveco Daily die Wurmlinger Straße in Fahrtrichtung Schwarzwaldstraße, als er im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lkw kollidierte hierauf frontal mit einem Wartestand der dortigen Bushaltestelle, an welcher sich glücklicherweise keine Personen aufhielten. Teile der Metallkonstruktion bohrten sich bis ins Innere der Fahrerkabine, trafen den 49-Jährigen jedoch nicht. Der Fahrer erlitt lediglich oberflächliche Verletzungen, eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Lkw war die Feuerwehr und ein Abschleppdienst vor Ort. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Ofterdingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 37-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in der Straße Insel eine Hausfassade beschädigt und sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 23.10 Uhr kollidierte der Fahrer eines VW Passat beim Rückwärtsfahren mit dem Gebäude und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in Mössingen festgestellt und der 37-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Den Grund für die Flucht des Mannes stellten die Beamten schnell fest, ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Der Unfallverursacher musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Da der 37-Jährige hierbei zunehmend aggressiv auftrat und sich in keiner Weise beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Da der Mann auch in der Zelle derart randalierte wurde er schlussendlich in eine Fachklinik eingeliefert. Der verursachte Sachschaden am Gebäude ist bislang nicht bekannt.

Balingen (ZAK): Person angegangen und Rucksack entwendet

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt die Kriminalpolizei seit Samstag gegen einen Unbekannten, nachdem es im Außenbereich eines Schnellrestaurants zu einem Angriff auf einen 43-Jährigen gekommen ist. Gegen 00.50 Uhr wurde der Geschädigte durch einen bislang unbekannten Täter, welcher aus einer circa 15-köpfigen Personengruppe hervortrat, zunächst verbal angegangen. In der Folge warf der Angreifer den Mann über ein angrenzendes Geländer, wodurch er nicht unerhebliche Verletzungen erlitt. Die Personengruppe flüchtete nachfolgend mit mehreren Fahrzeugen vom Tatort. Der 43-Jährige, welcher selbst die Polizei verständigen konnte, stellte nach dem Angriff fest, dass sein mitgeführter Rucksack samt Wertgegenständen während der Tat abhandengekommen war. Der Verletzte musste nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Fahrzeugen blieben erfolglos.

Hechingen (ZAK): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Drei verletzte Fahrzeuginsassen sowie zwei stark beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Unfalls, welcher sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen ereignet hat. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 20 Uhr mit seinem Audi A5 die Anschlussstelle Bodelshausen und schleifte zunächst auf die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Balingen auf. Unmittelbar danach beabsichtigte der Audi-Lenker einen vor ihm fahrenden VW Polo zu überholen. Beim Wechsel auf die linke der beiden Fahrspuren übersah er einen von hinten heranfahrenden Lamborghini Revuelto und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten dessen 41-jähriger Fahrer und seine 38-jährige Beifahrerin teils schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Audi wurde ebenfalls leicht verletzt, begab sich jedoch eigenständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Lamborghini beläuft sich auf circa 300.000 Euro, am Audi auf etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften ausgerückt war, musste die B 27 in Fahrtrichtung Balingen bis 23.30 Uhr zeitweise komplett gesperrt werden.

Balingen (ZAK): Einbrecher flüchten ohne Beute

Eine Alarmanlage dürfte am frühen Freitagabend Einbrecher, beim Vorhaben in eine Firma in der Rosenfelder Straße einzudringen, vertrieben haben. Die Täter versuchten sich gegen 19.30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, wodurch sie jedoch die Alarmsicherung auslösten. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Kriminellen. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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