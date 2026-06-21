Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand in Reutlinger Altstadt

Reutlingen (ots)

Brand in Altstadt

Zu einem Gebäudebrand in der Reutlinger Innenstadt sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Sonntag ausgerückt. Gegen 01.50 Uhr konnten mehrere Passanten einen brennenden Dachstuhl in der Kanzleistraße wahrnehmen, woraufhin sie eine Polizeistreife im Nahbereich auf das Geschehen aufmerksam machten. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen große Teile des Dachstuhls bereits im Vollbrand, zudem griff das Feuer auf das unmittelbar angebaute Nachbargebäude über. Die fünf Bewohner des Wohnhauses, im Alter zwischen 23 und 61 Jahren, konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt ins Freie begeben. Die beiden 58- und 61-jährigen Bewohnerinnen des betroffenen Nachbargebäudes konnten durch die Einsatzkräfte rechtzeitig gewarnt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, welche sich mit 110 Einsatzkräften und 24 Fahrzeugen im Einsatz befindet, gestalteten sich aufgrund der altstadttypischen Bebauung schwierig. Das Feuer konnte zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauern zur Stunde jedoch weiterhin an. Das dreistöckige Wohnhaus der fünf Bewohner, an welchem der Dachstuhl vollständig ausbrannte, ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Personen kommen vorübergehend bei Angehörigen unter. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden. Im Verlauf der Löscharbeiten musste ein Feuerwehrmann aufgrund von Kreislaufproblemen durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache, unter Hinzuziehung von Spezialisten der Kriminaltechnik, dauern an. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf circa 250.000 Euro. Neben der Polizei befand sich der Rettungsdienst mit 40 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen am Brandort. Zur Dokumentation des Brandgeschehens wurde temporär eine Drohne der Feuerwehr eingesetzt.

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