Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Zeugenaufruf - Pressemeldung Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6290492 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6290448), ereignete sich am Montagnachmittag auf der B 44 bei Mannheim-Sandhofen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Motorradfahrerin tödliche Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 28-Jährige gegen 16:40 Uhr mit ihrem Kraftrad auf der B 44 von Sandhofen in Richtung Lampertheim unterwegs. In Höhe der Ampel an der Anschlussstelle zur A 6 in Fahrtrichtung Viernheim musste die Frau ihr Motorrad verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr ihr der nachfolgende 45-Jährige mit seinem Sattelzug auf. Die Motorradfahrerin stürzte und wurde anschließend von dem Sattelzug überrollt. Sie erlitt schwerste Verletzungen, denen sie trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte und Notarzt noch an der Unfallstelle erlag.

Während der Unfallaufnahme mussten vorübergehende Fahrbahnsperrungen vorgenommen werden. Der Verkehr wurde währenddessen von Polizeikräften an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zur Aufklärung der näheren Unfallumstände, insbesondere wie es zur Kollision kam, wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Die Ermittlungen der Unfallspezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim zur Klärung des Unfallhergangs dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

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