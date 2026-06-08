Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem größeren Verkehrsunfall auf der Frankenthaler Straße (B44), kurz vor der Anschlussstelle zur BAB 6, eingesetzt. Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Lkw. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Durch die laufenden Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

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