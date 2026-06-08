Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte nach Unfall mit Fahrrädern - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-kreis (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr zwei Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren mit ihren Fahrrädern in der Straße "Am Ilvesbach". Beide wollten ein ebenfalls auf dem Fahrrad, vor ihnen fahrendes Kind überholen.

Als die Frauen ihren Überholvorgang starteten, scherte das Kind ebenfalls nach links aus, um eine weitere davor fahrende Person zu überholten.

Die Frauen wichen nach links aus, um eine Kollision mit dem Kind zu verhindern. Sie kollidierten hierbei jedoch mit einem dortigen Zaun und kamen zu Fall.

Durch den Sturz verletzten sich beide Fahrradfahrerinnen leicht. Das Kind setze seine Fahrt ohne zu halten fort.

Die Frauen konnten das Kind wie folgt beschreiben:

- zehn bis elf Jahre alter Junge

- sonnengebräunter Hauttyp

- circa 150 cm groß

- korpulente Statur

- dunkelbraune Haare

- trug eine dunkle Hose

- fuhr ein dunkles Fahrrad

Personen, welche sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

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