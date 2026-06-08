Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen Auto auf und zerstechen die Reifen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 08:45 Uhr wurde ein im Burghäldeweg auf Höhe der Straße Am Entensee geparkter Mercedes aufgebrochen und stark beschädigt.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Einschlagen einer Seitenscheibe Zugriff auf das Innere des Fahrzeugs. Hier entwendete sie nach derzeitigen Erkenntnissen den Führerschein des aktuellen Fahrzeugnutzers.

Weiter wurden alle vier Reifen des Autos zerstochen und der Fahrzeuglack der gesamten Beifahrerseite zerkratzt.

Der am Mercedes entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur genannten Zeit im Bereich des Burghäldewegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07261 69000 zu melden.

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