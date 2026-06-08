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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Rohbau einer Kirche - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 06./07. Juni 2026, meldete gegen 04:00 Uhr ein Anwohner per Notruf, dass es in einem Rohbau einer Kirche in der Kolpingstraße in Leimen im Innenbereich brenne.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Innenraum des Gebäudes frei zugänglich. Dort befanden sich Baumaterialien sowie Bauholz. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Personen wurden in diesem Zusammenhang nicht verletzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat mitteilen können oder verdächtige Personen zur Tatzeit an der Örtlichkeit festgestellt haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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