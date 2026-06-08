Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht beinahe Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 45-jähriger Mann fuhr am Samstagabend gegen 22:45 Uhr mit seinem VW im Bereich des Fahrlachtunnels in Richtung Mannheim-Neckarau.

Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Mann mit seinem Auto Schlangenlinie fuhr. In der Neckarauer Straße auf Höhe eines dortigen Einkaufcenters fuhr er mit seinem Auto auf einen Gehweg und anschließend in Richtung Morchfeldstraße.

In der Morchfeldstraße geriet der Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Einen Zusammenstoß konnte die entgegenkommende Person mit ihrem Auto nur durch Ausweichen nach rechts verhindern.

Die alarmierte Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnte den VW-Fahrer in der Helmertstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Es wurde Alkoholgeruch beim 45-Jährigen festgestellt. Eine Atemmessung vor Ort ergab einen Alkoholwert von 1,46 Promille.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.

Personen, welche durch die Fahrweise des Mannes beeinträchtigt wurden, werden geben, sich unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

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