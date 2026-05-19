Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Grömitz/Ostholstein Flüchtiger Autofahrer beschädigt Zaun und Carport

Lübeck (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin bemerkte am frühen Sonntagmorgen (17.05.2026) im Haffkamp in Grömitz Gegenstände auf der Fahrbahn sowie ein beschädigtes Carport. Die Frau informierte die Polizei, die nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt und nach Hinweisen sucht.

Nach dem Hinweis, dass auf der Straße Haffkamp Teile herumlägen und ein Carport völlig beschädigt wäre, suchten Beamte der Polizeistation Grömitz den Unfallort auf.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Dach eines Carports teilweise eingestürzt und auf den dort abgestellten BMW gefallen war. Außerdem war der Zaun in dem Bereich aus der Verankerung gerissen und verbogen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfallverursacher von der Wicheldorfstraße in Richtung Königsredder gefahren und aus unbekannter Ursache in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort kam es zur Kollision mit einem Doppelstabmattenzaun, einer Hecke sowie dem Carport. Anschließend entfernte sich der Fahrerzeugführer in unbekannte Richtung. Der Pkw des Verursachers dürfte eine erhebliche Beschädigung auf der Beifahrerseite aufweisen.

Die mutmaßliche Unfallzeit liegt vermutlich zwischen 00.00 - 05.30 Uhr am 17.05.2026.

Die Polizei ermittelt wegen des des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der 04562/22000.

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