Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Weißenhaus

Sieben leichtverletzte Menschen nach Verkehrsunfall bei Weißenhaus

Lübeck (ots)

Am Sonntagvormittag (17.05.2026) stießen auf der Bundesstraße 202 im Einmündungsbereich der Kreisstraße 48 bei Weißenhaus drei Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden sieben Menschen leicht verletzt, darunter drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren. Unfallursache ist nach derzeitigem Sachstand ein Fehler beim Abbiegen. Die weiteren Ermittlungen hierzu führt die Polizei in Oldenburg/ Holstein.

Um 10:55 Uhr wurden, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu dem Verkehrsunfall auf der B202 in Höhe des Einmündungsbereiches der Kreisstraße 48 alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle stellten die Beamten drei stark beschädigte PKW fest, darunter ein Dacia Duster, ein VW Transporter und ein Skoda Oktavia. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um die leichtverletzten Fahrzeuginsassen, die Polizei sperrte die Fahrbahn in beide Richtungen.

Ersten Erkenntnissen nach war der 40 Jahre alte Fahrer des Dacia Duster auf der B202 von Kiel kommend in Richtung Oldenburg/ Holstein unterwegs. Von dort aus wollte er von der Linksabbiegerspur nach links auf die Kreisstraße 48 in Richtung Weißenhäuser Strand abbiegen. Nach Einleitung des Abbiegevorgangs stieß der Fahrer des Dacia mit einem auf der B202 entgegen kommenden VW Transporter zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Dacia um die eigene Achse. Auch ein hinter dem Dacia Duster auf dem Linksabbieger stehender PKW Skoda Oktavia wurde im Zusammenhang des Zusammenstoßes von den Fahrzeugen getroffen.

Eine 41 Jahre alte Mitfahrerin im Dacia sowie drei Kinder im Alter von 4,8 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen, sie wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer aus dem Landkreis Nordheim blieb unverletzt. Leichte Verletzungen zogen sich auch der 44 Jahre alte Fahrer des VW Transporters sowie der 55 Jahre alte Fahrer des Skoda Oktavia und seine 51-jährige Mitfahrerin zu.

An allen drei Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, in Teilen wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Die allesamt nicht mehr rollfähigen PKW mussten in zwei Fällen mittels Kran geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 50.000 Euro. Nach Ende der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die Fahrbahn gegen 12:50 Uhr wieder frei.

Warum der Fahrer des Dacia trotz des ihm auf der B202 entgegen kommenden VW Transporters abbog, ermittelt jetzt die Polizei in Oldenburg/ Holstein.

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