Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann greift Gruppe an und bewirft sie mit Steinen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr griff ein zunächst unbekannter Mann eine Gruppe, die aus vier Personen bestand, an und bewarf sie mit Steinen.

Die Gruppe stand zunächst an der Straßenbahnhaltestelle Bensheimer Straße in Käfertal als sie aus bislang unbekannten Gründen von dem Mann angegriffen wurde.

Während der Auseinandersetzung soll er nach derzeitigen Erkenntnissen einer Frau aus der Gruppe auf den Rücken geschlagen und einen Mann mit einem geworfenen Stein an der Hand getroffen und verletzt haben.

Einer der Angegriffenen konnte per Notruf die Polizei verständigen. Die alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim Käfertal konnte vor Ort jedoch lediglich noch die Angegriffenen feststellen. Der Tatverdächtige hatte sich bereits entfernt.

Die Hintergründe des Angriffes auf die vier Personen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Personen, die zur genannten Zeit im Bereich der Haltestelle Bensheimer Straße unterwegs waren und Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter 0621 718490 zu melden.

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