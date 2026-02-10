PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet - Rollerdiebstahl - Betriebsgebäude aufgebrochen

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder entwendet

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (06.02.), 17 Uhr, und Montagfrüh (09.02.), 7.45 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichenschilder "FD-LK 1021" von einem Fiat Ducato, welcher auf einem Betriebshof in der Schlitzer Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rollerdiebstahl

Neuhof. Unbekannte entwendeten am Montag (09.02.), zwischen 12.30 Uhr und 21.30 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers "Zamelux Green" im Wert von etwa 700 Euro, der in der Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen "771 MWP" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Betriebsgebäude aufgebrochen

Poppenhausen. Zwischen Montag (02.02.), um 11 Uhr, und Montag (09.02.), um 9 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Brunngabenstraße im Ortsteil Abtsroda Zutritt zu einem Betriebsgebäude und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde von den Tätern nichts entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

