Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Abschluss der Domweih 2025: Polizei Verden zieht Bilanz+

Landkreis Verden (ots)

Zum Abschluss der Domweih 2025 zieht die Polizei Verden eine insgesamt positive Bilanz. Die Freigabe der Festmeile für den Straßenverkehr erfolgt voraussichtlich im Laufe des morgigen Samstags.

Rückblickend auf die vergangenen sechs Tage bewertet die Polizei den Verlauf überwiegend positiv. "Nach einem durchaus turbulenten Auftakt am Samstag mit den meisten Einsatzlagen seit Jahren entwickelte sich die diesjährige Domweih zu einer der friedlichsten Veranstaltungen seit langem. Dies ist nicht zuletzt dem bewährten Streifenkonzept der Polizei, sondern auch der engen und guten Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Security und den anderen an diesem Großeinsatz beteiligten BOS geschuldet", resümiert Britta Breuers, Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes in Verden.

Das bewährte Einsatzkonzept umfasste unter anderem verstärkte Fußstreifen auf dem Veranstaltungsgelände sowie gezielte Jugendschutzkontrollen.

Ganz ohne Einsätze verlief das Volksfest jedoch nicht: Insgesamt registrierte die Polizei 15 Körperverletzungsdelikte, bei denen in den meisten Fällen Alkohol eine Rolle spielte. Darüber hinaus wurden wenige Eigentumsdelikte festgestellt, jedoch sechs Fälle von Beleidigung und Bedrohung sowie einige Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. In insgesamt 19 Fällen nahmen die Einsatzkräfte Fundsachen entgegen.

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