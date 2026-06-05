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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Meldung +Auffahrunfall mit verletzter Person+

Landkreis Verden (ots)

Korrigierte Mitteilung:

+Auffahrunfall mit verletzter Person+ Ottersberg. Auf der Quelkhorner Landstraße kam es am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Transporters und ein 74 Jahre alter Fahrer eines VW befuhren hintereinander die L154, als der VW-Fahrer aus ungeklärter Ursache auf den Transporter auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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