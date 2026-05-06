Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Metalldiebstahl/Zeugen gesucht

Kleinsteinhausen (ots)

Diese Woche wurde bei der Polizeiinspektion Zweibrücken der Diebstahl einer ca. 250-300 Kilogramm schweren Eisenplatte, welche in der Friedhofstraße als Abdeckplatte für einen Straßeneinlauf verlegt war sowie der Diebstahl der Metallregenrinne an der Leichenhalle des Friedhofs Kleinsteinhausen angezeigt. Der mögliche Tatzeitraum dürfte zwischen dem 25.04.2026 und dem 05.05.2026 liegen. Der Wert des entwendeten Metalls dürfte einer ersten Schätzung nach im unteren vierstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Im Zusammenhang mit den Diebstählen wurde durch einen Zeugen im Ortsbereich Kleinsteinhausen ein weißer Pritschenwagen gesichtet. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann gegebenenfalls Angaben zum weißen Pritschenwagen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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