Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, kam es gegen 17:57 Uhr vor einem Supermarkt in der Alzeyer Straße in 55543 Bad Kreuznach zu einem Polizeieinsatz, nachdem Passanten zwei stark alkoholisierte und randalierende Männer gemeldet hatten. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten lediglich noch eine Person an, die kontrolliert wurde. Der 40-jährige Mann zeigte sich unmittelbar aggressiv und kam einem ausgesprochenen Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Im Rahmen der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand und trat gezielt nach einem Beamten. Erst nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte konnte der Beschuldigte gefesselt werden. Während des Transports zur Dienststelle versuchte der Mann, einen Beamten zu beißen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein Beamter leichtverletzt, blieb jedoch dienstfähig. Zudem kam es während des gesamten Einsatzes zu fortlaufenden Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Kräften. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Aufgrund seines weiterhin aggressiven und unkontrollierten Verhaltens wurde der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren.

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