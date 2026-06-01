Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an Bushaltestellen - Zeugen gesucht

Meudt (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 31.05.2026, gegen 22:00 Uhr, bis Montag, den 01.06.2026, 06:17 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Bushaltestellen der Gemeinde Meudt. Bislang unbekannte Täter zerstörten an insgesamt drei Bushaltestellen die vorhandenen Glaselemente. Die Taten ereigneten sich in der Westerwaldstraße (Ortsteil Dahlen), in der Kirchstraße, sowie in der Meisenstraße (Ortsteil Eisen). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell