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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrunken von Tankstelle gefahren

Diez (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 18:30 Uhr, wurde der PI Diez gemeldet, dass ein Mann mit seinem PKW von einem Tankstellengelände in der Wilhelmstraße weggefahren sei. Ein Zeuge habe bei dem Mann eine verwaschen Aussprache festgestellt und er sei beim Verlassen des Gebäudes beinahe gestürzt. Da das Kennzeichen des PKW mitgeteilt werden konnte wurde die Fahndung aufgenommen. Der Wagen konnte schließlich angetroffen werden. Der 43-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test erbrachte 2,02 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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