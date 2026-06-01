POL-PDMT: Spiegelunfall - Geschädigter gesucht

Diez (ots) - Am gestrigen Sonntag, gegen 18:30 Uhr, wurde der PI Diez gemeldet, dass ein Mann mit seinem PKW von einem Tankstellengelände in der Wilhelmstraße weggefahren sei. Ein Zeuge habe bei dem Mann eine verwaschen Aussprache festgestellt und er sei beim Verlassen des Gebäudes beinahe gestürzt. Da das Kennzeichen des PKW mitgeteilt werden konnte wurde die Fahndung aufgenommen. Der Wagen konnte schließlich ...

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