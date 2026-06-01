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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Spiegelunfall - Geschädigter gesucht

Hattert (ots)

Am Samstag, den 30.05.2026, gegen 17:15 Uhr wurde durch einen bekannten Unfallverursacher in der Bergstraße in Hattert beim Vorbeifahren ein Außenspiegel eines geparkten schwarzen Pkw (Herstellermarke und Fabrikat unbekannt) touchiert. Da der Pkw zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, wird der mögliche Geschädigte gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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