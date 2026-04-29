Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verrauchte Kellerbereiche an der Universität Stuttgart

Stuttgart (ots)

- Rauchausbreitung im zweiten Untergeschoss der Universität Stuttgart - Langwierige Lüftungsmaßnahmen erforderlich

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Brandmeldealarm an der Universität Stuttgart in der Keplerstraße in Stuttgart-Mitte. Da es sich um ein Hochhaus mit einer hohen Personenzahl handelt, entsendet die Integrierte Leitstelle Stuttgart standardmäßig zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr zum Einsatzobjekt.

Der anwesende Hausmeister machte den zuerst eintreffenden Löschzug der Wache 2 auf eine Rauchausbreitung im zweiten Untergeschoss eines Gebäudeteils aufmerksam. Die Feuerwehr veranlasste daraufhin die Räumung des Hochhauses.

Nach der Erkundung mehrerer Trupps unter Atemschutz konnte als Ursprung der Verrauchung ein Heizungskeller ausgemacht werden. Daraufhin belüftete die Feuerwehr den betroffenen Heizungskeller und die umliegenden Räume und überprüfte diese mittels einer Wärmebildkamera.

Nach ausreichender Belüftung konnte das Gebäude gegen 12 Uhr wieder für die Nutzung freigegeben werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug

Feuerwache 4: Löschzug

Verwaltungsstandort Ulmer Straße: Inspektionsdienst

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