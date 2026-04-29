Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Stuttgart-Zuffenhausen: Zimmerbrand in Wohngebäude - Küchenbrand - Schneller Löscherfolg - Keine Verletzten

Stuttgart (ots)

Um 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart über den Notruf 112 zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude in Stuttgart-Zuffenhausen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss des Gebäudes.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde umgehend ein erster Löschimpuls von außen durch das offene Fenster gesetzt. Diese Maßnahme zeigte sofort Wirkung und unterstützte den Atemschutztrupp, der zeitgleich über den Treppenraum zur Brandbekämpfung vorging. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Person mehr in der betroffenen Wohnung. Durch das zügige Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Um den Rettungsweg für andere Bewohner sicher zu halten, setzten die Einsatzkräfte einen mobilen Rauchverschluss ein. In Kombination mit einer maschinellen Belüftung blieb der Treppenraum über die komplette Dauer des Einsatzes rauchfrei.

Nach den Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich belüftet. Zudem kontrollierte die Feuerwehr die angrenzenden Wohnungen und Geschäftsgebäude auf einen möglichen Raucheintrag.

Eine Bewohnerin wurde zur Sichtung dem Rettungsdienst übergeben. Es wurde jedoch keine Person verletzt. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in Gefahr.

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