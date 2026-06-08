Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Sachbeschädigungen auf Firmengelände - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Hardtstraße in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und dem Gebäude einer Spedition.

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte mit einem Mülleimer eine Glaseingangstür am Gebäude der Firma. Des Weiteren wurden mehrere Außenspiegel an den auf dem Vorplatz der Firma abgestellten Fahrzeuge beschädigt. Die exakte Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

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