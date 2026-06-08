Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte setzen Abfallcontainer auf Schulhof in Brand - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr zündete eine unbekannte Täterschaft einen mit Altpapier gefüllten Abfallcontainer auf dem Pausenhof einer Schule in der Straße Zum Herrenried an.

Die Täterschaft schob zunächst drei Abfallcontainer unter einen auf dem Schulhof stehenden Baum. Anschließend setzte sie einen davon mit Altpapier gefüllten Container in Brand.

Ein Zeuge entdeckte den brennenden Container auf dem Schulhof und entfernte die beiden danebenstehenden aus Gefahrenbereich, bevor diese ebenfalls in Brand geraten konnten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verhinderte das gedankenschnelle Eingreifen des Zeugen das weitere Ausbreiten der Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich schnell löschen.

Der am Baum entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert.

Zeugen hatten vor dem Ausbruch des Brandes eine Gruppe Jugendlicher oder junger Männer auf dem Schulgelände beobachtet. Inwiefern diese im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Personen, die am Sonntagabend in dem Bereich der Schule unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621 33010 zu melden.

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