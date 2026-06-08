POL-MA: Neckargemünd: Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd BEHOBEN - PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Hardtstraße in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und dem Gebäude einer Spedition. Eine unbekannte Täterschaft beschädigte mit einem Mülleimer eine Glaseingangstür am Gebäude der Firma. Des Weiteren wurden mehrere Außenspiegel an den auf dem Vorplatz der ...

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