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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd BEHOBEN - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Störung der Telefonanlage (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6289454) des Reviers Neckargemünd ist behoben. Das Revier ist unter der gewohnten Rufnummer 06223/9254-0 wieder erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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