Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Frankenthaler Straße (B44) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Lkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren eine 28-jährige Motoradfahrerin und ein 45-jähriger Lkw-Fahrer die Frankenthaler Straße (B 44) in Fahrtrichtung Lampertheim. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 6 kollidierte der Lkw mit dem Motorrad, wodurch die 28-jährige Fahrerin zu Boden stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die 28-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden mit insgesamt ca. 5000,- Euro beziffert. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Mannheim und die Staatsanwaltschaft Mannheim haben in enger Zusammenarbeit mit einem Unfallsachverständigen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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