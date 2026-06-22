Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Berichtigung Pressemitteilung Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (Sonnenbühl)

Reutlingen (ots)

Leider hat sich in der Ursprungs-Pressemeldung ein Fehler eingeschlichen. Es musste der schwer verletzte 56 Jahre (und nicht der 41-Jährige) alte Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden. Bitte den Fehler zu entschuldigen und folgende Version verwenden:

Sonnenbühl (RT): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 230 in eine Klinik geflogen werden. Ein 41-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Landstraße von Genkingen herkommend Richtung Traifelberg unterwegs. Als er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw ansetzte, übersah der Vito-Lenker einen von hinten kommenden, 56 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker hatte bereits begonnen, die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern, wich der Biker mit seiner Maschine nach links aus. Hierbei kam er auf den Grünstreifen und streifte einen Leitpfosten. Daraufhin verlor er in der abfallenden Böschung die Kontrolle über seine Kawasaki. Anschließend stieß der Kradlenker mit einem auf dem unterhalb der L 230 verlaufenden Feldweg stehenden Mini zusammen und kam im Anschluss auf dem Feldweg zum Liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 56-Jährige mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Das Motorrad und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen des Tübinger Verkehrsdienstes wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die L 230 bis 15.20 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

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