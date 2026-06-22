Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Balingen festgenommen - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen der Tat (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 21.06.2026 / 17.42 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6298754

Der Tatverdächtige, der am Sonntagfrüh gegen 3.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte einem Mann lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll, ist am Sonntagabend an seiner Wohnanschrift festgenommen worden. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Wie bereits berichtet, soll es vor einer Gaststätte in der Ebertstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, wobei ein 32-Jähriger durch Schläge mit einem Stuhl lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Der Mann ist am Sonntagabend seinen Verletzungen erlegen.

Das Kriminalkommissariat Balingen arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Tatgeschehens und bittet weiterhin um Hinweise. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Wahrnehmungen in Bezug auf das Geschehen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.

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