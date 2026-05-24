PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Automatenaufbruch in Alsweiler

Alsweiler (ots)

Am Samstag ging bei der Polizeiinspektion St. Wendel die Mitteilung ein, dass ein Verkaufsautomat in der Tholeyer Straße in Alsweiler beschädigt worden ist. Die eingesetzten Beamten nahmen die Ermittlungen auf und stellten fest, dass wahrscheinlich in der Nacht auf Samstag versucht worden ist den Automaten aufzubrechen. Weiterhin wurde festgestellt, dass eine Bargeldkasse die sich neben dem Automaten befand, angegangen wurde und das Bargeld daraus entwendet worden ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 18:00

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Niederkirchen in der Kuseler Straße

    Niederkirchen (ots) - Am Samstag meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sein geparkter Pkw womöglich von einem anderen Fahrzeugführer beschädigt wurde und dieser die Unfallörtlichkeit verlassen hat, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw Ford Focus am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr an der Fahrbahn der Kuseler ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:50

    POL-WND: Einbruch in Bäckereifiliale in St. Wendel

    St. Wendel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05. Mai 2026) brachen Unbekannte in eine Bäckerei am Ärztezentrum in der Tholeyer Straße ein. Der oder die Täter begaben sich nach dem gewaltsamen Öffnen der doppelflügeligen Schiebetür in die Innenräume der Bäckerei. Aus einem Tresor wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Ein Mitarbeiter der Bäckerei hatte zu Arbeitsbeginn gegen 05 Uhr ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:11

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 1 bei Tholey

    St. Wendel (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr frühen Sonntagmorgen, 26. April 2026 gegen ca. 02:50 Uhr die BAB 1 aus Richtung Saarbrücken kommend in Richtung Trier. Zwischen den Anschlussstellen Eppelborn und Tholey kollidierte das Fahrzeug mit fünf Warnbaken, durch welche die rechte Fahrspur gesperrt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise an die Polizei St. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren