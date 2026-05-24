Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Versuchter Automatenaufbruch in Alsweiler
Alsweiler (ots)
Am Samstag ging bei der Polizeiinspektion St. Wendel die Mitteilung ein, dass ein Verkaufsautomat in der Tholeyer Straße in Alsweiler beschädigt worden ist. Die eingesetzten Beamten nahmen die Ermittlungen auf und stellten fest, dass wahrscheinlich in der Nacht auf Samstag versucht worden ist den Automaten aufzubrechen. Weiterhin wurde festgestellt, dass eine Bargeldkasse die sich neben dem Automaten befand, angegangen wurde und das Bargeld daraus entwendet worden ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.
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