Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand (Leinfelden-Echterdingen, Lkr. ES)

Reutlingen (ots)

Leinfelden - Echterdingen (ES): Gebäudebrand

Zu einem Brand einer Veranstaltungshalle in der Bahnhofstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ausgerückt. Beim Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits im Gange. Die anwesenden Teilnehmer einer Tagung in der Veranstaltungshalle hatten das Gebäude bereits verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und zur Gewährleistung einer reibungslosen Zu- und Abfahrt der Rettungskräfte wurde die Bevölkerung angewiesen, den Einsatzraum zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Schüler einer benachbarten Schule wurden aufgrund des Unterrichtsendes über einen anderen Ausgang aus der Schule geleitet. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, welche sich mit 120 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen im Einsatz befindet, dauert zur Stunde (Stand 16.30 Uhr) noch an. Insgesamt wurden drei Personen, davon zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr, leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort und brachte eine Person aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigem Stand in Millionenhöhe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (tr)

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