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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Haiger-Weidelbach

Gießen (ots)

Haiger: Am Dienstag, 16. Juni 2026, ereignete sich gg. 14:05 Uhr auf der L3044 zwischen Haiger-Weidelbach und Dietzhölztal-Ewersbach ein folgenschwerer Unfall. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr eine 22-Jährige aus Haiger kommend mit ihrem Opel Corsa die L3044 in Richtung Dietzhölztal als sie in einer Kurve mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenstieß. Eingeleitete Rettungsmaßnahmen für die 22-Jährige verliefen erfolglos, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 25-jährige Fahrer des Golfs wurde leicht verletzt, der 18-jährige Beifahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallursachenermittlung wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die L3044 blieb für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis ca. 21:40 Uhr voll gesperrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg, Tel: 02771-9070, zu melden.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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