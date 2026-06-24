Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände an Wohnanhängern und Hütte (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Zu mehreren Bränden ist es in der Nacht auf Mittwoch in der Zeppelinstraße in Ostfildern gekommen. Gegen 2.50 Uhr setzte ein bislang Unbekannter drei geparkte Wohnanhänger in Brand. Diese brannten trotz dem schnellen Einschreiten der Feuerwehr komplett aus. Durch die Flammen und die Hitzeentwicklung wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Kurze Zeit später entzündete der Täter eine nahegelegene Holzhütte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief jedoch erfolgslos. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. (nf)

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