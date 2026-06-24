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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Filderstadt (ES): Nach versuchter sexueller Nötigung in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 27 Jahre alten Mann. Der Beschuldigte befindet sich aufgrund seines Gesundheitszustands bereits in einer Spezialklinik. Eine 29 Jahre alte Frau war am Dienstagabend (23.06.2026), kurz nach 22 Uhr, in Begleitung ihres Hundes und einer Bekannten auf einem Feldweg von Sielmingen herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. In der Mühlwiesenstraße wurde sie von einem Mann angesprochen. Anschließend soll er sie attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Da die Frau sich heftig wehrte und ihr Hund den 27-Jährigen biss, ließ er von ihr ab und entfernte sich. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der gambische Staatsangehörige am Mittwochnachmittag (24.06.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Unterbringungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in die forensische Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung eingeliefert. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal/Tina Rempfer, Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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