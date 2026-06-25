Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle mit teils verletzten Personen, Einbruch, Gefährdung durch Biker

Reutlingen (ots)

Unfall mit mehreren Beteiligten (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ist es am Mittwochmorgen auf der B28 gekommen. Gegen 8.25 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Kleinwagen die B28 in Fahrtrichtung Tübingen. Zwischen der Anschlussstelle RT-West und RT-Betzingen führte zu diesem Zeitpunkt die Straßenmeisterei Arbeiten auf dem rechten Fahrstreifen durch, sodass dieser durch eine Warntafel gesperrt wurde. Der Unbekannte befuhr die rechte Fahrspur und wollte aufgrund der Sperrung nach links ausscheren. Hierbei wechselte er kurz vor der 53-jährigen Fahrerin eines Ford S-Max die Fahrspur, sodass die Frau stark bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Durch ihren Bremsvorgang fuhr der 35 Jahre alte Fahrer eines Seat Leon, welcher direkt hinter dem Ford fuhr, diesem auf. Hierbei wurde er auf den rechten Fahrstreifen abgewiesen. Dort kollidierte er zunächst mit der am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke und im Anschluss mit dem Warntafel-Anhänger der Straßenmeisterei. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der Seat war durch die Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa. 50.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, welche Angaben zu dem bislang unbekannten Kleinwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (nf)

Esslingen (ES): Zeugen zu Fahrweise eines Bikers gesucht

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise eines Motorradfahrers am Mittwochnachmittag in der Innenstadt gefährdet wurden. Der Biker war gegen 16.45 Uhr einem Verkehrsteilnehmer auf der B 10 aufgefallen, da er ohne Helm und ohne Kennzeichen an seiner Maschine unterwegs war. Auf der Anfahrt kam der Motorradfahrer einer Polizeistreife bereits in der Kiesstraße entgegen. An der Kreuzung Grabbrunnen-/Ebershaldenstraße bemerkte der Biker die Streife und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Augustinerstraße davon. Unter Missachtung der Anhaltesignale fuhr er über die Berliner Straße / Martinstraße / Kollwitzstraße weiter. Anschließend bog der Motorradfahrer in die Fleischmannstraße ab und fuhr über die Schlachthausstraße und letztendlich Mettinger Straße in Richtung Stuttgart weiter. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Bei seiner waghalsigen Fahrt gefährdete der Mann mehrere Pkw-Lenker. Von dem Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 170 bis 180 cm groß, hat einen gebräunten Hautton und lockige/wellige Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue, lange Hose und weiße Sportschuhe und hatte einen Rucksack auf. Sein Motorrad hatte eine schwarz-gelbe Verkleideung. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Dachstuhlbrand

Zu einem Dachstuhlbrand mussten am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte in die Kleine Obergasse in Echterdingen ausrücken. Gegen 15.55 Uhr wurde Rauch aus dem Dachgeschoss eines dreistöckigen Fachwerkhauses gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife kurze Zeit später drang bereits dunkler Qualm aus dem First des Hauses. Eine Bewohnerin konnte sich unverletzt aus dem Gebäude begeben. Der Feuerwehr gelang es, durch ihr rasches Eingreifen ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Frau konnte bei Bekannten untergebracht werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Während der Brandbekämpfung musste die Hauptstraße und die Martin-Luther-Straße zeitweise gesperrt werden, worauf es im Feierabendverkehr zu entsprechenenden Beeinträchtigungen kam. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst sowie der Polizei waren auch Mitarbeiter des THW an den Brandort ausgerückt. (ms)

Wendlingen (ES): Auffahrunfall

Zwei nicht fahrbereite Fahrzeuge und ein leicht Verletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochvormittag auf der Römerbrücke ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 11.55 Uhr mit seinem Opel auf der L1200 in Fahrtrichtung Köngen unterwegs. An einer Ampel übersah er die vor ihm fahrende 49 Jahre alte Lenkerin eines Toyota, welche aufgrund der orangenen Ampel bremste. Es kam zum Auffahrunfall. Durch die Kollision erlitt die 49-Jährige leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte sie ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. (nf)

Neckartenzlingen (ES): Pferdemisthaufen in Brand geraten

Eine zunächst gemeldete Rauchentwicklung hat in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der Gemarkung Hammetweil geführt. In der Nähe des Golfplatzes auf einem Waldweg parallel zur B297 konnte ein bereits in Vollbrand stehender Pferdemisthaufen festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch löschen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (nf)

Wernau (ES): Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben sich am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in der Wernauer Hauffstraße zu schaffen gemacht. Gegen 3.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner, dass aus dem Nachbarhaus zwei oder drei Täter fluchtartig das Haus verließen und in einem hellen Mercedes-Benz GLE davonfuhren. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei, die das flüchtende Fahrzeug trotz einer eingeleiteten Großfahndung nicht mehr antreffen konnten. Die Einbrecher hatten in dem Gebäude in mehreren Stockwerken die Möbel nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Zweirad-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Zweirad-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kirchheim in eine Klinik gebracht werden. Der 43-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Schlierbacher Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Untere Steinstraße hielt eine 53 Jahre alte Hyundai-Fahrerin vor einer auf Rot schaltenden Fußgängerampel an. Der Zweirad-Lenker musste daraufhin stark abbremsen und kam hierbei zu Fall. Im Anschluss rutschte er samt seiner Maschine gegen den Pkw. Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Betrunken Unfälle verursacht

Eine erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehende Frau hat am Mittwochnachmittag zwei Unfälle verursacht. Gegen 15 Uhr war sie beim Befahren der Gmelinstraße mit ihrem Wagen gegen einen geparkten Pkw gestoßen und hatte diesen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weiter. Kurz darauf kam sie in einer Seitenstraße von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Hierbei verkeilte sich ihr Auto und die Fahrerin konnte nicht mehr selbst aussteigen. Sie musste von einer Streifenwagenbesatzung aus dem Wagen befreit werden. Dabei stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei der Frau fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihre Fahrerlaubnis abgeben. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschlepper geborgen werden. Der Schaden an diesem wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Heckenbrand

Am späten Mittwochabend ist es zu einem Brand einer Thuja-Hecke in der Weisengärtenstraße gekommen. Ein Zeuge bemerkte gegen 23 Uhr den Brand und verständigte die Rettungskräfte. Kurz zuvor hatten Zeugen nach Abpfiff eines WM-Fußballspiels einen Knall wahrgenommen, unmittelbar im Anschluss wurde der Brand festgestellt. Ob dies ursächlich für den Ausbruch der Flammen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. (nf)

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