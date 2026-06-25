Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlich Chlorgas ausgetreten, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Mutmaßlich Chlorgas ausgetreten

Ersten Erkenntnissen nach hat ein Austritt von Chlorgas am Donnerstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Wannweil geführt. Bei Arbeiten in einem Privathaushalt in der Karl-Conzelmann-Straße hatte gegen neun Uhr ein Bewohner einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort gekommen war, überprüfte die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Die umliegenden Gebäude mussten vorübergehend evakuiert werden. Von Seiten der Gemeinde wurde hierzu ein Aufenthaltsraum für die 16 Evakuierten zur Verfügung gestellt, bis sie zwei Stunden später wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Der Rettungsdienst verbrachte einen Bewohner des betroffenen Gebäudes und vier weitere Personen, die sich durch das Gas leichte Verletzungen zuzogen hatten, zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen. (nf)

Mössingen (TÜ): Frontalzusammenstoß L 385

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am frühen Donnerstagmorgen auf der L 385 gekommen. Ein 56-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit einem Skoda auf der Landstraße von Talheim herkommend in Richtung Melchingen unterwegs. Nach einer leichten Rechtskurve kam er von seinem Fahrstreifen nach links ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 22 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer und mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls mit an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer verunglückt

Ein gestürzter Radfahrer musste am Donnerstagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der 69-Jährige befuhr gegen 8.40 Uhr mit einem Trekkingrad die Sigwartstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Senior so schwere Verletzungen zu, dass eine ärztliche Versorgung in dem Krankenhaus notwendig war. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

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