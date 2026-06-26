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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand, bei Sturz tödlich verletzt, nach Flächenbrand Leichnam entdeckt

Reutlingen (ots)

Eningen unter Achalm (RT): Bagger fing Feuer

Zu einem Brand sind am Freitagnachmittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 14.35 Uhr platze bei einem Bagger auf einem Bauplatz nahe der L380a bei Arbeiten ein Hydraulikschlauch. Daraufhin fing das 32 Tonnen schwere Arbeitsgerät in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde das Umweltamt informiert. Am Bagger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 50.000 Euro. (nf)

Rottenburg (TÜ): Nach Flächenbrand Leichnam entdeckt

Am Donnerstagmittag gegen 16.30 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Flächenbrand entlang der K6936 kurz vor Bieringen ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge den Vegetationsbrand entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort wurde im Bereich der Wiese der Leichnam eines Mannes entdeckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der Senior auf seinem Grundstück auf und könnte beim Verbrennen von Grüngut, möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache, gestürzt und verstorben sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. (tr)

Dotternhausen (ZAK): Bei Sturz tödlich verletzt

Am Freitagmorgen ist ein 67-Jähriger nach einem Sturz am Plettenberg tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann mit einem Fahrrad am Trauf unterwegs und kehrte nicht zurück, worauf ein Angehöriger am Freitag sich auf die Suche machte und nach Auffinden die Rettungskette in Gang setzte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde von der Bergwacht mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers mit Seilwinde geborgen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1115

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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