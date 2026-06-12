POL-HI: Hildesheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM (vos)- Am Freitagmorgen gegen 07:25 Uhr ist es auf der Bundesstraße 6 zwischen Uppen und Achtum zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass ein Cupra Born beim Überholen eines 45km/h-Fahrzeugs beinahe mit einem entgegenkommenden VW T-Cross zusammengestoßen sei. Dies konnte wohl nur durch ein Ausweichen des T-Cross in den Grünstreifen verhindert werden, wodurch der Fahrzeugführer beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sowohl der Fahrzeugführer des T-Cross als auch des 45 km/h-Fahrzeugs sind bislang unbekannt und werden -ebenso wie weitere Zeugen- gebeten, sich telefonisch unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.
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