Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos)- Am Freitagmorgen gegen 07:25 Uhr ist es auf der Bundesstraße 6 zwischen Uppen und Achtum zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass ein Cupra Born beim Überholen eines 45km/h-Fahrzeugs beinahe mit einem entgegenkommenden VW T-Cross zusammengestoßen sei. Dies konnte wohl nur durch ein Ausweichen des T-Cross in den Grünstreifen verhindert werden, wodurch der Fahrzeugführer beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sowohl der Fahrzeugführer des T-Cross als auch des 45 km/h-Fahrzeugs sind bislang unbekannt und werden -ebenso wie weitere Zeugen- gebeten, sich telefonisch unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

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