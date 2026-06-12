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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneuter Einbruch in Marktkauf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (12.06.2026) kam es erneut zu einem Einbruch in den Marktkauf im Cheruskerring, in Hildesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat kurz vor 02:00 Uhr.

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe des Marktes einschlugen. Die Täter gelangten in der Folge in die Verkaufsräume und entwendeten elektronische Geräte. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Darüber hinaus wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einer weiteren Tat besteht, die sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet hat. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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