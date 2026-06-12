Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 27.05.2026, gegen 19:30 Uhr, ist es in der Straße Am Kipphut zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw. Hierbei wurde das Fahrrad beschädigt, verletzt wurde niemand. Nach dem Unfall entfernten sich beide Parteien vor Ort. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Der Fahrzeugführer ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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