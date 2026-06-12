Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stellt gestohlene Fahrräder sicher

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (lud)

Am Abend des 11.06.2026, gegen 19:10 Uhr, teilte eine 47-jährige Geschädigte der Polizei mit, dass sie soeben in der Ortschaft Schellerten ihr zuvor entwendetes Fahrrad wiedererkannt habe.

Aufgrund dessen begaben sich umgehend mehrere Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth zu der gemeldeten Örtlichkeit und konnten dort wenig später einen 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim feststellen, welcher das gestohlene Fahrrad bei sich führte. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme räumte der 18-Jährige die Tat ein.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten zwei weitere gestohlene Fahrräder an der Örtlichkeit aufgefunden werden. Hier richtet sich der Tatverdacht gegen einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Hildesheim, welcher ebenfalls vor Ort angetroffen werden konnte.

Der Eigentümer der beiden aufgefundenen Fahrräder konnte schnell ausfindig gemacht werden, so dass ihm die Fahrräder ebenfalls wieder ausgehändigt werden konnten.

So konnten beide Geschädigte ihre Fahrräder glücklicherweise wieder in Empfang nehmen.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun jeweils wegen Fahrraddiebstahls ermittelt.

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