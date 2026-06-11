Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in eine Spielhalle in Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (unb) Am 11.06.2026 gegen 01:40 Uhr verschaffen sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Spielhalle in der Hauptstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen.

Im Innenraum der Spielhalle brechen sie einen Spielautomaten auf und entwenden den Inhalt des Automaten. Die genaue Summe des Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden. Nach der Tat flüchten sie mit einem silberfarbenen Pkw vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

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