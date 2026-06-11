PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in eine Spielhalle in Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (unb) Am 11.06.2026 gegen 01:40 Uhr verschaffen sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Spielhalle in der Hauptstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen.

Im Innenraum der Spielhalle brechen sie einen Spielautomaten auf und entwenden den Inhalt des Automaten. Die genaue Summe des Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden. Nach der Tat flüchten sie mit einem silberfarbenen Pkw vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 13:02

    POL-HI: Einbruch in Geschäft - Elektronikgeräte entwendet

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am frühen Donnerstagmorgen, 11.06.2026, kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Marktkaufes in dem Cheruskerring in Hildesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt, indem sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe einschlugen. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in das Innere ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 02:59

    POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Sarstedter Bahnhof

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (rog) - Am 10.06.2026 ist es im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 22 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof Sarstedt gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete im o.g. Zeitraum das mittels Schlosses gesicherte Elektrokleinstfahrzeug aus einem Fahrradunterstand am Bahnhofsvorplatz. Es handelt sich dabei um einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi. Zeugen, die entsprechende ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 19:20

    POL-HI: Vollbrand eines Pkw auf der L485 zw. Langenholzen und Wrisbergholzen

    Hildesheim (ots) - Alfeld L485 (be) Am Mittwoch, 10.06.2026 gg. 17:30 Uhr kam es auf der L485 zwischen Langenholzen und Wrisbergholzen im Bereich Werners Höhe zu einem Pkw-Brand. Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts begann der 27 Jahre alte VW Multivan des 50jährigen Fahrzeugführers aus Alfeld während der Fahrt zu qualmen und geriet kurze Zeit später in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren