Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Geschäft - Elektronikgeräte entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am frühen Donnerstagmorgen, 11.06.2026, kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Marktkaufes in dem Cheruskerring in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt, indem sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe einschlugen. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in das Innere des Objekts und entwendeten dort mehrere elektronische Gegenstände. Anschließend flüchteten die Einbrecher durch die zuvor geschaffene Öffnung in unbekannte Richtung.

Das 2. Fachkommissariat der Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

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