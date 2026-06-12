Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Sarstedter Kiosk

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - In der Nacht vom 11.06.2026 auf den 12.06.2026 ist es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Sarstedter Kiosk in der Straße Hahnenstein gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft warf mit einem Gullydeckel die Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt in den Innenraum. Dort wurden sämtliche Regale durchwühlt und letztlich unter anderem Tabakwaren entwendet. Anschließend flüchteten die männlichen Täter mit einem hellen Pkw in unbekannte Richtung und blieben bislang unerkannt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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