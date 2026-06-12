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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räuberische Erpressung auf Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) kam es kurz nach 16:00 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einem Sonnenstudio in der Herbert-Quandt-Straße, in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Vorraum des Sonnenstudios und hielt dabei ein Werkzeug in bedrohlicher Weise in der Hand. Unter Vorhalt des Gegenstandes forderte er die Herausgabe von Bargeld. Anschließend nahm der Täter die Kasse an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Müggelsee beziehungsweise Kruppstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -etwa 170 cm groß
   -schlanke Statur
   -vollständig schwarz gekleidet
   -maskiert

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen im Bereich der Herbert-Quandt-Straße, der Kruppstraße oder am Müggelsee eine verdächtige Person aufgefallen ist und die bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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