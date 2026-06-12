Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck - Polizei warnt vor Betrugsmasche und sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

WESSELN-(kri)-Am Donnerstag (11.06.2026) wurde eine Seniorin in der Detfurther Straße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln Opfer von falschen Handwerkern.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 12:00 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus. Unter dem Vorwand, die Rauchmelder überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Täter Zutritt zur Wohnung. Im weiteren Verlauf wurde die Bewohnerin abgelenkt. Erst später stellte sie fest, dass Schmuck entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-etwa 180-185 cm groß

-ca. 35 bis 40 Jahre alt

-korpulente Statur

-schwarze Haare

-keine Brille

-sprach akzentfreies Deutsch

-bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Das 3. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Detfurther Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Präventionstipps

Immer wieder nutzen Straftäter Legenden wie angebliche Arbeiten an Rauchmeldern, Wasserleitungen oder Stromanschlüssen, um in Wohnungen zu gelangen.

-Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

-Rufen Sie im Zweifel bei der angeblichen Firma oder Hausverwaltung an. Nutzen Sie dabei selbst recherchierte Telefonnummern.

-Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn fremde Personen Zugang zur Wohnung verlangen.

-Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen.

-Verständigen Sie bei verdächtigen Situationen umgehend die Polizei.

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