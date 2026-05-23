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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gestohlenes E-Bike in Haßloch aufgefunden - Tatverdächtiger ermittelt

Haßloch (ots)

Am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 13:30 Uhr, meldete ein 39-jähriger Mann aus Haßloch den Diebstahl seines E-Bikes, das zuvor an seiner Wohnanschrift in der Straße Zum Hofstück abgestellt gewesen war.

Über eine App auf seinem Mobiltelefon konnte der Mann sein Fahrrad in der Rotkreuzstraße in Haßloch orten. Eine eingesetzte Polizeistreife begab sich daraufhin zur Örtlichkeit und konnte das E-Bike gemeinsam mit dem Geschädigten in einem Schuppen auffinden.

Durch Befragungen von Zeuginnen auf einem benachbarten Grundstück ergaben sich Hinweise auf einen 61-jährigen Mann aus Haßloch als mutmaßlichen Täter. Diese hatten beobachtet, wie das E-Bike zuvor in dem Schuppen abgestellt worden war. Weitere Befragungen ergaben zudem, dass eine auf die Beschreibung passende Person bereits wenige Wochen zuvor im Bereich des späteren Tatorts auffällig nach abgestellten Fahrrädern geschaut haben soll.

Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/lTliO

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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